選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
2025/2/11 13:37（2/11 13:51 更新）
（中央社記者王承中台北11日電）行政院針對選罷法修法提出覆議，立法院今天舉行記名投票表決，下午1時開始開票，藍白挾人數優勢，在下午1時26分已有超過57位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，覆議案遭否決；目前仍在開票中。
立法院會去年12月20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。
對此，行政院會今年1月24日召開臨時院會討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，而立法院今天進行記名投票表決。
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目前各黨在國會的席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。
中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：謝佳珍）1140211
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