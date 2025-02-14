應對川普新政 總統提台美兩岸關係、半導體國家策略

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（中央社記者吳書緯台北14日電）美國總統川普公布課徵「對等關稅」藍圖，總統賴清德今天召開國安高層會議。總統指出，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上等總體國安3大工作，並在台美關係、半導體產業發展和兩岸關係，提出明確國家策略方案。

賴總統上午結束國安高層會議後，隨即在總統府敞廳發表談話並接受媒體提問。總統說，他和國安團隊、以及行政院長卓榮泰率領的行政團隊，綜合當前國內外整體情勢及團隊預為研議的因應策略，進行深入的研討，作為新一階段推動國家安全與發展的整體策略。

總統指出，在總體國家安全方面，台灣必須堅定地守護國家主權、強化自我防衛決心，鞏固國防；增強經濟韌性，維護經濟自主性，並且堅定地與民主國家站在一起，深化與理念相近國家的戰略夥伴關係，「極權主義愈集結，民主國家就應該更團結」。

總統說，新的一年將優先推動總體國家安全3大工作，首先是為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標。

總統表示，其次，為防制中國統戰滲透，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，增強社會抵抗力、促進內部團結；第三是將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

針對台美關係，總統說明，台灣會在過去8年和美國兩任政府緊密合作的基礎上，持續展現自我防衛決心，繼續提升台美安全合作的深度和廣度，以及各項制度化的合作。

總統指出，政府正在啟動相關規劃，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，也將強化台美在人工智慧（AI）、先進半導體等技術開發，還有製造方面的合作。

半導體產業發展方面，總統表示，面對美國總統川普對台灣半導體產業的關切，政府會強化台美溝通，增進彼此理解，台灣將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，持續秉持互惠雙贏精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方完整瞭解台灣是美國重建製造業以及鞏固高科技領導地位過程中，不可或缺的夥伴。

至於兩岸關係，總統表示，面對中國，台灣永遠是負責任的一方，「我們不卑不亢，堅韌沉穩」。他提出「三不變」，即捍衛國家主權以及守護民主自由生活方式的決心不變；維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變；秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變。

提問階段，有媒體關切台灣是否會成為美中兩強競爭或合作的談判棋子。總統指出，從全球角度看，以台灣現有的整體國力在全球供應鏈體系或區域安全的角色上，「我們是棋手，不會是棋子」。

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面對在野黨刪凍國防預算，總統說，的確有愈來愈多國際友盟對台灣表達關切，擔心台灣自我防衛決心是否弱化，這一點相信許多在野黨人士都有接到這樣的關心。

總統指出，他衷心期盼，不分朝野、政黨都應該保持同樣信念，政黨可以競爭、國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此，也必須以國防、外交為重中之重，相互合作，以整體國家安全為首要考量，讓以台灣為關鍵的全球民主供應鏈能持續穩健運作，這是台灣重要的責任。（編輯：蘇志宗、林克倫）1140214