民代控特教助理員涉霸凌性騷 桃市府：調查中

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（中央社記者王揚宇、葉臻台北26日電）民進黨桃園市議員黃瓊慧與同黨立委郭昱晴、林月琴今天說，接獲陳情，桃園市某國小特教助理員涉嫌霸凌、看學生內衣，校長還對吹哨者秋後算帳，呼籲桃園市政府追究相關人員責任，並確保吹哨者安全。

桃園市政府教育局指出，該校特教助理員已於今年2月離職，學校已校安通報並組調查小組調查中；至於學校是否有逾時通報，將交由調查委員查明。

黃瓊慧與民進黨立委郭昱晴、林月琴以及受害學生家長等人上午在立法院召開記者會。黃瓊慧表示，去年9月起有老師向校方通報，該名特教助理員涉看學生內衣等性平事件，同年10月也有學生向校長陳情該名助理員不當管教情事，但校方遲至今年1月才進行第一次通報。

黃瓊慧說，她2月12日在臉書撰文揭露事件後，雖促使該名特教助理員火速請辭，但該校校長卻疑似在校內對吹哨者（家長、學生、教師）秋後算帳。

郭昱晴表示，校園性平案件應積極處理，桃園市政府教育局應徹查過去半年來該校陸續發生的疑似性騷擾及霸凌案，以保障校園教師和學童的權益。

林月琴說，根據教育部校安通報統計，從桃園市長張善政上任後，國小校園性別事件的件數跟人次逐年上升，從2022年到2024年僅3年就上升1.5倍，桃園市政府教育局應正視性平事件的問題及積極督導。

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桃園市政府教育局發布聲明指出，該校特教助理員已於今年1月停職、2月離職，學校已校安通報並組調查小組，由外聘委員調查中；學校是否有逾時通報等情事，將交由調查委員查明，若查證屬實，將依性別平等教育法等相關規定進行後續處置。

教育局表示，獲報後除責成校方就該員予以停職接受調查外，也派員入校調查，將針對校長延遲通報及未積極處理之情事，近期內將召開校長成績考核委員會審議究責，及提報校長不適任事實調查審查小組作審議。（編輯：翟思嘉）1140226