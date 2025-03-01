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民間創作台帛國寶魚相擁畫 林佳龍將贈帛琉總統

2025/3/1 15:58（3/1 16:21 更新）
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經營餐飲事業有成的嘉義青年吳品諭（左）也投身繪畫創作，日前將帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭的畫作交給外交部長林佳龍（右），將畫作獻給帛琉總統惠恕仁。（吳品諭提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
經營餐飲事業有成的嘉義青年吳品諭（左）也投身繪畫創作，日前將帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭的畫作交給外交部長林佳龍（右），將畫作獻給帛琉總統惠恕仁。（吳品諭提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣經營餐飲事業有成的35歲吳品諭，創作出帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭的畫作，更將此畫交給外交部長林佳龍，林佳龍將會贈送給帛琉總統惠恕仁，展現緊密友誼。

吳品諭在大學就讀視覺藝術學系，充滿生意頭腦的他，大學未畢業就創業開餐廳，更創立鳳梨酥相關的品牌；吳品諭事業有成仍持續創作，近年來因學習佛法，創作更以佛經義理為主。

吳品諭今天告訴中央社記者，2月間與熟識的外交部國際合作及經濟事務司參事江振瑋會面，江振瑋曾提到外交部將到帛琉進行交流，因此，引起對帛琉的興趣。

吳品諭表示，上網查詢帛琉相關資訊，發現帛琉的國寶蘇眉魚，十分特別，則以蘇眉魚與台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭相擁為主題進行創作，同時在畫作中加入代表帛琉元素的符號，如驅除邪魅的公雞、帶來平安的蜘蛛、及象徵財富的石錢等，另外還有帛琉豐富的熱帶魚、魟魚等海洋生態。

吳品諭完成創作後，日前透過江振瑋引薦，將畫作交給外交部長林佳龍，做為送給帛琉總統惠恕仁的禮物。

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林佳龍今天在臉書（Facebook）分享獲贈此畫，並PO文「吳品諭平時就會利用線條創作佛像畫作，最近在與友人聊天時得知，帛琉不僅擁有豐富的海洋文化，更是台灣堅定的友邦，因此，他很努力上網尋找帛琉元素創作這幅畫，希望他的作品傳達台帛深刻的友誼」。

林佳龍表示，吳品諭畫作不僅代表台帛情誼已扎根民間，更是自己常說「人人都是外交官」的具體實現，外交距離生活真的並不遙遠，所有國人都可以為台灣的外交盡一點心力，吳品諭就是最佳範例，相信帛琉總統惠恕仁收到這幅畫，一定會很開心。（編輯：謝雅竹）1140301

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嘉義縣青年吳品諭（左3）事業有成仍持續創作，日前特將以帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭為主題的畫作交給外交部長林佳龍（右4），盼能送給友邦帛琉總統惠恕仁，展現台帛緊密友誼。（吳品諭提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
嘉義縣青年吳品諭（左3）事業有成仍持續創作，日前特將以帛琉國寶蘇眉魚擁抱台灣國寶櫻花鉤吻鮭為主題的畫作交給外交部長林佳龍（右4），盼能送給友邦帛琉總統惠恕仁，展現台帛緊密友誼。（吳品諭提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
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