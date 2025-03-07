核三廠台中火力發電廠火警 卓榮泰要求查明原因究責

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台電第三核能發電廠以及台中火力發電廠近日接連因為施工不慎發生火警，行政院今天表示，行政院長卓榮泰已要求經濟部及台電迅速查明事故原因、深切檢討，即時追究責任，絕不寬貸。

台電第三核能發電廠昨天上午冷卻水塔失火，台中火力發電廠新建工程工地今天上午也發生火警，引發關注。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，連續工安狀況雖未影響供電網絡，但台電作為國營事業，肩負供電穩定與安全的責任，任何安全疑慮都會造成民眾不安，不可輕忽廠區安全問題。

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李慧芝指出，卓榮泰昨天在核三廠火警發生的第一時間，便即刻要求經濟部、台電與相關部會掌握事故現場資訊，今天台中火力發電廠火警發生後，更親自要求台電董事長曾文生，應嚴格責成各單位高度重視一切安全問題，且對於外包廠商的承攬資格，必須嚴格審議，凡有任何疏忽都要用最高標準究責處理，廠區主管也須負起監督不周責任。

李慧芝說，卓榮泰非常重視工安議題，因為國營事業不僅應該帶頭做好，負責全國供電的台電更要以身作則，目前已要求經濟部及台電必須迅速查明事故的發生原因、深切檢討，並且即時追究責任，絕不寬貸。（編輯：謝佳珍）1140307