海軍反潛航空大隊升格為指揮部 編設少將指揮官

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（中央社記者吳書緯台北14日電）軍方人士證實，目前編配有反潛直升機的海軍反潛航空大隊，已於1日調整為海軍反潛航空指揮部，編設少將指揮官。海軍則表示，原海軍技術學校少將校長編缺，已規劃轉用於海軍反潛航空指揮部編設少將指揮官運用。

國防部日前令頒廢止「海軍技術學校組織規程」、「海軍技術學校編制表」、「海軍陸戰隊學校組織規程」、「海軍陸戰隊學校編制表」。知情人士日前對中央社記者表示，海軍技術學校將會更銜為海軍專長訓練中心，海軍陸戰隊學校將會更銜為海軍陸戰隊專長訓練中心。

軍方人士證實，海軍反潛航空大隊已於1日調整為海軍反潛航空指揮部，指揮官為少將階；據了解，目前指揮官由原先的大隊長蔡明達上校代理，並接任副指揮官。

針對編設少將指揮官，海軍指出，海軍組織編裝是依軍種核心戰力、組織型態、功能及各官科均衡發展等因素考量編設，原海軍技術學校少將校長編缺，已規劃轉用於海軍反潛航空指揮部編設少將指揮官運用。

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對於海軍反潛航空指揮部的核心任務，海軍強調，海軍反潛航空指揮部主要任務以維持台灣海上交通線安全與提升反潛護航能力，並提升海軍反潛航空部隊整體訓練能量。

海軍反潛航空指揮部前身為民國66年成立的海軍艦隊直升機隊，80年擴編為直升機大隊，並於88年成立海軍航空指揮部，原先隸屬於空軍的S-2T反潛機也移編給海軍航空指揮部，102年則奉令將S-2T反潛機、P-3C反潛機等定翼機全數移編空軍，僅保留旋翼機型的反潛機，並改編為海軍反潛航空大隊，編配有S-70C反潛直升機、500MD反潛直升機。（編輯；張若瑤）1140314