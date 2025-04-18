張善政出席北檢抗議 桃園綠營議員批失職、藍力挺

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市長張善政昨天響應國民黨主席朱立倫號召至北檢前抗議。桃園市議會藍綠黨團今天皆開記者會，綠營批評張善政知法犯法、讓桃園丟臉，藍營力挺張善政是捍衛司法正義。

北檢偵辦不實連署案，國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，朱立倫昨天號召黨公職及群眾在北檢外集結聲援，張善政也有出席。

桃園市議會民進黨團今天召開記者會表示，張善政赴北檢力挺偽造文書嫌疑犯，並與台北市長蔣萬安一同公然違法集會，身為地方首長卻知法犯法，已嚴重失職。

民進黨團表示，張善政應多用心在桃園市政大小事，而非到北檢外作秀；市長應謹言慎行，公然做出挺違法的行為讓市民毫無面子，丟盡桃園的臉。

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桃園市議會國民黨團也開記者會回擊表示，近期檢調辦藍不辦綠，司法成為執政黨惡鬥打壓在野黨的工具，張善政勇敢站出來捍衛司法正義，是民心向背所在，黨團全力支持。

國民黨團也說，對於政府不公不義的行為，人民當然有抗議的權利，張善政只是在執行人民的義務，如果連地方首長都不敢站出來，豈不成為民進黨的一言堂，呼籲民眾26日出席凱道的抗議集會。（編輯：林恕暉）1140418