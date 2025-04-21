賴總統與環團有約 潘孟安會前會提打造安居永續環境

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（中央社記者葉素萍台北21日電）明天是世界地球日，也是一年一度環保團體代表「與總統有約」的會議。總統府秘書長潘孟安今天與環保團體代表進行會前會，要讓議程更順利、討論更聚焦。潘孟安說，這條路政府會繼續和大家一起走下去，為下一代打造安居、永續的生活環境。

潘孟安今天邀集第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表進行會前會，他晚間透過臉書發文指出，總統與環保團體有約已邁入第22年。除了總統親自聽取環保團體的建言，政府各部門也透過這個溝通平台，就環境保護、動物保護，還有國家永續發展等議題，向學者專家請益、深入討論。

潘孟安說，明天是世界地球日，也是一年一度環保團體代表「與總統有約」的會議。為了讓議程更順利、討論更聚焦，大家在會前召開多次會議，希望盡可能收整議題、整理問題，讓各部會能在明天的會議中，對提出的建言正面回應，政府和民間共同努力，往正面的方向前進。

潘孟安指出，總統賴清德常說，台灣要穩健推動能源轉型，更要實踐綠色數位雙軸發展與公正轉型。同時，在邁向淨零的過程中，也要從永續綠生活、綠色金融的基礎上，一步步打造出環境韌性與永續綠生活。

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他說，賴總統上任後隨即宣布啟動總統府三大委員會，其中之一，就是攸關國家未來的氣候變遷對策委員會。政府將以2032年為國內行動目標，並以2035年與國際減碳進程接軌，為全球氣候治理盡一分心力。

潘孟安說，面對日益加劇的氣候變遷、極端氣候與自然災害，政府會持續努力推動轉型、邁向淨零碳排，讓國家的經濟與國土的永續可以取得平衡；感謝今天與會的每一位環保夥伴與學者專家，這條路政府會繼續和大家一起走下去，為下一代打造安居、永續的生活環境。（編輯：林興盟）1140421