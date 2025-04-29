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聖克里斯多福兩性事務部長訪台 深化社福實質合作

2025/4/29 11:28
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（中央社記者楊堯茹台北29日電）聖克里斯多福及尼維斯聯邦兩性事務部長菲莉普28日率團訪台，外交部今天表示，這是菲莉普第三度訪台，彰顯克國與台灣的友好關係外，也將深化兩國在社會福利領域的實質合作。

外交部上午發布新聞稿指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦兩性事務部長菲莉普（Isalean Phillip）應政府邀請於4月28日至5月2日率團訪台，團員包括克國尼維斯島兩性事務部長妮絲貝（Jahnel Nisbett）及兩性事務、青年賦權等領域官員共6人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是菲莉普第三度訪台，在台期間將拜會外交部長林佳龍、接受外交部政務次長陳明祺款宴，另將拜會衛生福利部、勞動部、法務部司法官學院、嘉義縣政府，並參訪國際合作發展基金會，就兩性平權、婦女賦權、高齡長照及社會安全網絡等議題交換意見。

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外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是台灣在加勒比海的重要友邦，克國國會於4月17日連續第3年通過決議案，支持台灣參與國際組織，克國行政部門並於隔日發表有關維護台海和平的聲明。

外交部強調，菲莉普此次組團訪台，除彰顯克國與台灣的友好關係外，也將深化兩國在社會福利領域的實質合作。（編輯：萬淑彰）1140429

#外交部
#林佳龍
#勞動部
#衛生福利部
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