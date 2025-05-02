前基隆民政處長涉查個資助罷免 鄭文婷赴監院檢舉張淵翔謝國樑

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（中央社記者賴于榛台北2日電）前基隆市府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免。民進黨基隆市議員鄭文婷今天質疑基隆市府內稽、內控出問題，基隆市長謝國樑有督導不周之嫌，向監察院檢舉謝國樑及張淵翔。

基隆地檢署偵辦推動罷免鄭文婷的團隊涉嫌偽造文書，日前發動搜索行動，並依涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法等罪嫌，向基隆地院聲押鄭文婷罷免案領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發獲准；同案被告張淵翔40萬元交保候傳。

鄭文婷今天則赴監察院檢舉謝國樑督導不周，以及張淵翔涉違反行政中立法、公務員服務法以及個人資料保護法等過失。

鄭文婷受訪時表示，張淵翔涉嫌擅自盜用戶政系統協助罷免在地議員，已在全國掀起軒然大波，但基隆市政府卻沒有啟動任何檢討機制，或是調查張淵翔過去可能的違法行為，更無檢討未來如何防弊，顯見基隆市府的內控機制已經失靈，同時欠缺自我反省能力，必須以外部力量進行通盤檢討，才能夠面對、改正錯誤。

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她也認為，謝國樑一定有督導不周責任，因為戶政系統是分層管理，張淵翔卻能進到系統查詢卻未被發現，這內稽、內控勢必有所疏失，必須釐清，且張淵翔涉違反行政中立法、公務員服務法以及個人資料保護法等，理應受到彈劾。

不過鄭文婷說，謝國樑是否涉及違法有待釐清，但相信絕對是有一個有力人士或黨政高層下指導棋，張淵翔才會毫無後顧之憂、不惜犧牲官位，也要挑戰法律極限。（編輯：翟思嘉）1140502