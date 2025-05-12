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中共46機艦船台海周邊活動 13日射運載火箭經台ADIZ

2025/5/12 09:34（5/12 09:54 更新）
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11日上午6時至12上午6時，國防部偵獲共機36架次。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
11日上午6時至12上午6時，國防部偵獲共機36架次。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中17架次逾越中線，及共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動；另預告明天中共將發射運載火箭，經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，11日上午6時至12日上午6時，偵獲共機36架次，其中17架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，及共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，11日下午2時50分至晚間7時40分，在北部空域偵獲中共輔戰機2架次；下午12時45分至晚間7時50分，在台灣海峽區域偵獲中共主、輔戰機及無人機30架次，其中13架次逾越中線；下午3時45分至下午4時25分，在西南空域偵獲中共主戰機4架次。

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國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部指出，中共公告運載火箭發射活動，預計於13日自西昌衛星發射中心往西太平洋方向發射運載火箭，將經過台灣防空識別區。（編輯：楊蘭軒）1140512

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#台海
#國防部
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