關島總督首度來台 賴總統備肉粽國旗棒棒糖秀誠意

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（中央社記者溫貴香台北27日電）美國關島總督古蕾露首度率團訪台，總統賴清德今天午宴接待，適逢台灣端午佳節前夕，賴總統特別準備傳統肉粽；隱藏版驚喜則是總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼，相當「有料」。

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）率團訪台上午到總統府晉見總統賴清德。此次為古蕾露上任6年首次率團訪台，距離去年底接待賴總統過境關島僅數個月，此行格外彰顯對台灣的重視與情誼。

古蕾露表示，賴總統所贈送的4盆蘭花至今她仍天天細心照顧，她認為關島與台灣人都充滿人情味、慷慨且有同理心，很開心此趟能見到老朋友賴總統，兩人一見面先熱情擁抱。

為表達熱烈且誠摯歡迎，賴總統設宴款待古蕾露伉儷，據了解，午宴菜單別出心裁，菜單選用台灣在地食材，包括關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜等都入菜，力求凸顯台灣特有的農產及美食文化。

據指出，古蕾露訪台期間適逢台灣端午佳節前夕，賴總統特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，不僅結合台灣飲食文化與風土民情，選用原料與呈現形式也特別講究，藉由菜色彰顯台灣與關島的友好，以及賴總統待客誠意。

除此之外，賴總統注意到5月是關島年度盛會「關島芒果節」，也端出由台灣芒果製成的「芒果椰奶西米露」，透過台灣、關島都盛產的「芒果」，彼此交流，也象徵兩地深厚情誼。

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據了解，隱藏版驚喜則是總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼，相當「有料」。

回顧去年賴總統「繁榮南島 智慧永續」出訪行程，過境關島，受邀前往關島總督古蕾露官邸早茶，並在關島議會發表演說，成為首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。賴總統進入官邸時，現場還史無前例地演奏了美國國歌和台灣國歌。高規格盛情款待充分展現台美長年友誼與對賴總統過境的重視。（編輯：林興盟）1140527

總統賴清德（中）27日上午在總統府接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）（右）暨夫婿，賴總統也向古蕾露夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）（左）握手致意。中央社記者吳家昇攝 114年5月27日