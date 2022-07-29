卡戴珊姐妹抱怨難用 Instagram恢復原推送方式

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）Instagram最近修改部分功能，但在名媛姐妹金卡戴珊和凱莉詹納等用戶紛紛抱怨Instagram變得越來越像TikTok，並連署反對後，Instagram表示將暫停更動。

科技新聞通訊服務Platformer今天報導，金卡戴珊（Kim Kardashian）和凱莉詹納（Kylie Jenner）本週在Instagram發文，呼籲「讓Instagram變回Instagram」，停止愈改愈像TikTok。

這個口號源自於美國請願網站Change.org。請願書寫道：「讓我們回到最初的Instagram，看在老天爺的份上，請記住Instagram背後的用意是為了分享照片。」截至28日晚上，已獲超過22萬9000名網友連署。

Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）本週稍早在推特（Twitter）發布影片對此爭議做出回應，他在影片中表示，這些功能仍在開發中，並在少數用戶中進行測試。

改變的功能包括模仿TikTok播放短影片，以全螢幕形式顯示內容，還有推送使用者未追蹤的陌生內容。

莫瑟里今天接受Platformer編輯紐敦（Casey Newton）採訪時說：「我很高興我們冒險了。但我們絕對需要後退一大步，重新組織。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110729