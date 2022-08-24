美軍測試無人機飛行64天墜毀 刷新飛航時長紀錄

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）根據美國軍方消息及相關媒體今天報導，一架太陽能無人機在飛行長達64天後墜毀，飛行時長創下無人機紀錄新高，為先前紀錄的2倍以上。

法新社報導，美國陸軍未來司令部（Army Futures Command）發布聲明表示，由歐洲空中巴士公司（Airbus）製造的太陽能無人機Zephyr-8，本月18日在美國亞利桑那州育馬試驗場（Yuma Proving Ground）的沙漠測試設施中「遇到狀況，以致意外中止飛行」。

軍方未詳細說明事情經過，僅稱現場沒有人員傷亡。

但飛航新聞網站Simple Flying調查線上追蹤資料後表示，這架機型扁長的高科技無人機在美國西南部上空4.5萬至5萬英尺呈S型方式飛行時，突然加速下降。

負責監督無人機飛行的軍方計畫主任蒙特萊昂（Michael Monteleone）在聲明中說：「無人機意外中止飛行後，我們團隊正努力蒐集和分析重要資料。」

以太陽能為動力的Zephyr翼展25公尺，重量僅75公斤，飛行時長為先前無人機紀錄的2倍以上。

這次無人機飛行差點就打破所有螺旋槳飛機歷來飛行最久紀錄。1959年，2名飛行員駕駛「賽斯納172」（Cessna 172）型號的飛機，在美國西南部沙漠上空飛行長達64天22小時19分鐘。

美國軍方及空中巴士表示，Zephyr幾乎一直在平流層飛行，以測試蒐集、傳輸資料及透過衛星連線來導航的能力。

這款無人機具備作為「高空平台」（High Altitude Platform Station）的潛力，可長時間高空飛行，替下方的偏遠地區提供寬頻通訊服務。

空中巴士表示：「這趟飛行的珍貴經驗是我們實現最終飛行時長目標的其中一段過程。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：曾依璇）1110824