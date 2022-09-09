台灣第一人 陳建仁以理事身分出席教廷科學院年會

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）前副總統陳建仁以總統特使身分出訪教廷，7日起參加連續3天的教廷宗座科學院理事會議及院士年度會議，與在座全球頂尖科學家共商科學院研究方向，並展示台灣科研實力。

陳建仁是首位被推舉為宗座科學院理事的台灣人，他透過駐教廷使館向中央社表示，作為一位天主教徒，能代表台灣成為宗座科學院的院士，感到無比榮耀，希望促進台灣與教廷之間的友好合作，從而増進世界的發展與和平。

教廷宗座科學院理事會議及院士會議7到10日舉行，駐教廷大使館今天在官方臉書貼文指出，陳建仁7日前往科學院參加理事會議，與主席樊布倫（Joachim von Braun） 、院長凃克森（Peter Turkson）樞機主教及理事們共商科學院來年研究方向，也讓世界看到台灣的科研實力。

駐教廷使館指出，宗座科學院的宏觀使命，是讓宗座科學院與其他科學研究機構最不一樣的地方，也讓科學院成為諾貝爾獎「含金量」最高的研究機構之一。目前80位院士當中，就有多達30位諾貝爾獎得主。

駐教廷使館指出，陳建仁的學術成就受到世界肯定，因而在2021年獲得教宗方濟各任命為教廷宗座科學院院士，他是繼前中研院院長李遠哲之後，第二位獲得此殊榮的台灣人。更重要的是，他也被推選為宗座科學院理事，這真的是「台灣No.1，全國第一人」。

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駐教廷使館引述陳建仁指出，宗座科學院最重要的使命，除了創造人類知識，促進科學社群自我挑戰，還要藉由跨知識領域的融合與交流來腦力激盪，讓科學得以真正對人類福祉做出貢獻，是具有十分崇高使命感的獨特科學機構。

宗座科學院於1603年在羅馬成立，是世上歷史最悠久的科學院之一，成立宗旨為推動數學、物理學，以及自然科學研究；有許多外界耳熟能詳，人類史上的重要科學家，包含伽利略及霍金等人。（編輯：林淑媛）1110909