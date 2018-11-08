空氣品質不良 北市府啟動應變機制

（中央社記者陳妍君台北8日電）台北市環保局指出，士林、中山、古亭、萬華、松山今天空氣品質指標達「橘警」等級，對敏感族群不健康，士林站更達到對所有族群不健康的紅色等級，全面啟動空氣品質應變機制。

環保局提醒民眾減少外出，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局表示，台灣地區受偏東風影響，西半部位於背風面存在背風渦旋，加上逆溫層偏低，風速偏弱，水平及垂直擴散條件不佳，士林、中山、古亭、萬華、松山一般空氣品質測站的空氣品質指標（AQI）上午達到100以上，士林站AQI更大於150，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保局指出，今天啟動的應變作為包括：協和電廠友善降載1380百萬瓦（MW）、自主降載300百萬瓦；稽巡查5家工廠、查閱3家的污染物連續自動監測設施（CEMS）連線，查無異常狀況；稽巡查14家營建工地、通知8處加強物料加蓋、灑水等防制措施。

環保局也加強291公里道路洗掃；稽巡查2件露天燃燒，巡查26家餐飲業、通報25所大專院校；路邊攔查2865輛機車，其中6輛不合格；並通報教育局、社會局和衛生局，以通知學校、幼兒園、托嬰中心、老人福利機構、12區健康服務中心及各醫療院所等，採取因應或警示措施。（編輯：李亨山）1071108