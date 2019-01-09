高雄市拚路平 春節前讓民眾有感

（中央社記者王淑芬高雄9日電）去年8月底接連豪雨造成高雄市區道路坑洞難行，「5000個天坑」一度受到詬病，市府加速「路平專案」，養工處允諾要將高流量的道路鋪平得讓民眾有感。

去年底接連豪雨造成市區道路坑坑洞洞，民眾投訴數千件，經市府統計道路坍塌破損逾5000個坑洞，當時市府以3天的時間完成主要道路坑洞填平，7天內完成次要道路填平。

解決了坑洞的問題要讓道路平坦順暢，市長韓國瑜要求工程單位務必要落實，養工處選定多條車流量大且位於交通結點路段，做全面性的刨鋪，儘量採夜間施工以減輕對車行的衝擊。

8日晚上，副市長李四川視察中正一路夜間刨鋪工程並了解鋪設道路瀝青厚度能否承載繁重車流量，要求於春節前完成部份路平路段，讓民眾有感。

中正一路路段刨鋪雙向約一公里路段以一個工班、2輛刨鋪車出工，歷經6個工時施工，清晨6時45分完成劃線並開放通行。

養工處長林志東以中正一路為例說，凡是車流量大的路段都會評估以瀝青添加轉爐石鋪路；至於路面鋪設厚度，他說約5公分厚，因為轉爐石硬度夠、耐磨並抗車轍是好的鋪路粒料，已鎖定澄觀路、楠梓區學專路及後昌路為轉爐石路平專案的鋪設道路，也會趕在春節前達成路平。

他說養工處視路平路段擇定出工時間，以避開交通尖峰時間，預計到3月底要刨鋪完成85萬平方公尺的路面。（編輯：方沛清）1080109