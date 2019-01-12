台南空氣品質不佳 出動空拍機抓露天燃燒

台南空氣品質不佳，台南市政府環保局11日啟動4台空拍機查緝，在安南區、新市區及官田區各查獲擅自燃燒稻草及廢棄木材，當場開罰。（台南市政府環保局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）東北風減弱，氣溫回暖，台南空氣品質不佳，台南市政府環保局昨天啟動4台空拍機查緝，在安南區、新市區及官田區各查獲擅自燃燒稻草及廢棄木材，當場開罰。

台南市環保局昨天出動4組查緝人員及4台空拍機，巡查國道1號、國道3號及周邊露天燃燒好發高敏感區，同時稽查新營區、後壁區、西港區、麻豆區、善化區、安南區等行政區。

環保局透過空拍機，當場查獲安南區空地燃燒雜草，官田區空地燃燒稻草，新市區一處私人土石方資源堆置處理場燃燒廢棄木材，立刻派人滅火及開罰。

環保局人員稽查善化區時，也發現農民準備點火燃燒芝麻梗，立刻勸導阻止，但未開罰。

環保局人員今天說，一旦查獲露天燃燒，依法可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。昨天查獲的3處露天燃燒，各依違反空污法開罰1200元。

此外，環保局人員也表示，台南市今天的空氣品質依舊不佳，大氣環境監測顯示，台南市區、新營區及安南區的空氣品質指標，昨、今2天都是紅色警示，善化區是橘色提醒。（編輯：張芷瑄）1080112