南市資收場大火 環保局全程監控空品

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市善化區一家資源回收廠今天中午11時發生火災事件，環保局隨即啟動緊急應變機制，指派空污緊急應變小組抵現場監控週遭空氣品質變化情形。

台南市長黃偉哲表示，台南市應變系統沒有假期，隨時掌握急要事件應變。環保局也全力推動科學儀器進行空氣品質檢測及相關污染稽查管制作業，對於任何突發環境污染事件，可在最短時間內釐清責任歸屬及污染範圍。

台南市環保局長林淵淙表示，經查這起火警燃燒物為布料及塑膠製品，由現場監控空污監測數據顯示，對人體未達危害標準，民眾不必恐慌。目前善化測站各項污染物持續下降，顯示空氣品質已逐漸恢復正常。環保人員仍在現場持續監控空氣品質及空氣盒子監測數據。

今天火警發生後，消防局接到通報前往搶救，並同步通報環保署毒物及化學物質局出動環境事故專業技術小組到場進行相關檢測。由於現場堆置大量回收物，又吹北風系，濃煙跟著往南飄，環境事故專業技術小組監測，以五項氣體偵測儀、PM粒狀污染物值讀儀及採樣鋼瓶監控。

相關監測數據結果包括「懸浮微粒」(PM10)最高達1120μg/m3後逐漸下降、細懸浮微粒(PM2.5)最高達480μg/m3後逐漸下降；另揮發性有機物(VOC)、硫化氫(H2S)、甲烷最低爆炸下限LEL(CH4)、一氧化碳(CO)均未檢出。(編輯:孫承武) 1080112