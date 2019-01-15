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九九峰步道完成整修 賞景健行增加安全

最新更新：2019/01/15 13:46

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣草屯鎮九九峰森林步道部分木棧道及景觀平台腐朽，經南投林管處修復損壞欄杆、拓寬部分步道、延伸稜線平台，步道不僅恢復安全，也提升民眾登山健行及賞景品質。

九九峰森林步道部分木棧道及景觀平台腐朽，民主進步黨籍立法委員蔡培慧得知，去年召集相關單位前往九九峰步道會勘安全改善事宜，確認步道沿線需整修補強位置，並要求林務局南投林區管理處儘速整修。

整修工程完成，蔡培慧今天前往踏勘全線步道，確實把關每一個施工環節。她說，對許多鄉親來說，九九峰是假日休閒、運動健行好地方，因此，確保步道安全非常重要，要讓民眾開心出門、平安回家。

草屯鎮平林里長謝瑞棋指出，九九峰鄰近草屯，是許多鄉親的家鄉記憶，森林步道自民國100年闢建至今，部分木棧道及景觀平台腐朽損壞，對爬山的老人家或孩童有潛在危險，希望政府重視，感謝立委蔡培慧多次邀集會勘，工程去年5月19日開工、11月20日驗收。

蔡培慧說，維修工項包括腐朽木更換、修復損壞欄杆、部分步道拓寬、稜線舊有平台延伸，由原先約10平方公尺，增加為18平方公尺，提供遊客駐足賞景，但目前平台仍缺乏遮雨功能應改善；也請南投林管處持續維護步道舒適安全，並與在地社區合作多推廣這條步道。

蔡培慧表示，九九峰步道隨著稜線蜿蜒而上，沿途有高大樹林，山頂開闊處可遠眺霧峰、草屯、雙冬、平林等地、烏溪風光、國道六號車流，山頂平台是最佳展望點，可欣賞九九峰自然保留區美麗景色。

南投林管處表示，休憩平台屋頂規劃新年列入增修工程；另外，除持續進行每月經常巡查，也與在地社區及登山團體簽署步道認養契約，若發現或獲通報毀損情事，立即簽報維修。（編輯：陳俊碩）1080115

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