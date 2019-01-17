韓國瑜議會施政報告 民進黨團批政見難兌現

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市長韓國瑜走馬上任後，今天首次列席市議會做施政報告，他說抱著虔誠的心、謙虛以對盼府會攜手共創未來。民進黨團輪番質疑政見難兌現，還一一戳破認為難兌現的政見氣球。

市議會今天召開臨時會，要審查108年度的市政總預算，首日議程是「市長介紹市政團隊及簡要施政報告與答詢」，韓國瑜提早到議會並拜訪各政黨黨團，他在民進黨團向總召韓賜村尋求支持，表達希望府會和諧並請民進黨多幫忙，雙方禮貌性互動。

稍後他拜訪議長許崑源，許崑源表示鼓勵並肯定韓國瑜近來的表現，民意普遍給他打了95分的高分。

韓國瑜在稍後的施政報告未針對局處施政，他揭示抱著虔誠的心，希望政通人和府會合作改變高雄未來的發展。

他說，感受到市民要改變的期待，讓他有很大的心理壓力，深怕沒做好。他說，周邊國家都在進步，高雄需要整合發展的力量，允諾公部門對市政發展會一條心，歡迎鞭策。他表示，有顆無私的心會好好的做。

民進黨團議員一字排開，議員帶進了10餘個寫有韓國瑜政見的氣球，還有寫著「韓市長，請說到做到！」的看板，議員輪番發言質詢。

黨團總召韓賜村表示，民進黨會強力監督，盼韓國瑜「說到做到」。韓賜村也要韓國瑜說清楚對「九二共識」的態度。

施政報告的第一道考題就是九二共識，韓國瑜說，「這麼硬」。韓國瑜重申「九二共識」是中華民國的大事，他說，九二共識是兩岸交流互動很重要的定海神針。

市議員陳明澤接著質詢韓國瑜在選前都說「經濟一百分、政治零分」，但是他質疑近來韓國瑜的表現是政治300分。他說高雄預算不必送北京審查，不需談九二共識。

韓國瑜說，為了拚經濟有向市府員工說市政要熱情，市府並沒有成立調查小組，就是要打拚經濟。他說，在選前就有公開宣示「九二共識」。

市議員陳致中繼續追問韓國瑜的九二共識內容及立場，韓國瑜表示，「我是九二共識堅定的支持者。」貨賣得出，人進得來，沒有意識形態。

陳致中說在中國國家主席習近平未定調九二共識前，國民黨還有模糊空間，但是在習發表對台灣同胞文告已定調「一中原則、一國兩制」，質疑在此情形下還支持九二共識，那是在用「假東西騙台灣社會及台灣人」。

韓國瑜說，他說的九二共識不是一國兩制，他希望2300萬同胞在九二共識下好好把經濟做好。陳致中不接受韓的說法，批評韓是在欺騙市民。

市議員李喬如彙整韓國瑜打造「全台首富」的11個政見，包括太平島挖石油、10年500萬人口、愛情產業鏈及賽馬場等，質詢那些可以在4年內做得到。

韓國瑜表示，路平、愛情產業鏈等，他說，政見要分短中長期去做，不過仍有些是要中央配合。李喬如質疑一年如何做到增加50萬人口。韓國瑜說「勿妄自菲薄」，他的答覆受到質疑，議員戳破氣球，質疑韓的政見無法兌現。

市議員鄭光峰、黃文益等人接著質詢開放中資買房就是「炒房」，只會造成青年買不起房子，至於韓國瑜曾提出「老青共住」的政策，黃文益憂心會製造謀財害命的社會事件，讓高雄淪為治安最糟的地方。

韓國瑜表示，老青共住的政策勿只想黑暗面，他相信一定可以推動。黃文益批評韓國瑜的政見是在打高空，呼籲韓國瑜不要把高雄市當實驗室、市民不是白老鼠。

市議員林智鴻質詢韓國瑜曾宣示「路平」，還說如果一年做不好，要有一位副市長下台。他質詢韓國瑜到時候要讓那位副市長下台，韓國瑜一度要讓副市長李四川針對路平做專案答覆，不過林智鴻再三追問該下台的是那位副市長，韓國瑜尷尬未做答覆。

民進黨團集中火力質詢，砲聲隆隆，一一戳破認為難以兌現政見的氣球；不過韓國瑜的對答氣氛平和，兩方並無太多火花。

國民黨團稍後也聯合質詢，呼籲民進黨團「勿逢韓必反」，還贈送運功散給韓國瑜盼「去傷解鬱、打通任督二脈」，同為高雄市的未來努力。（編輯：陳俊碩）1080117