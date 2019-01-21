不想吃到違法添加食品 台南推自行檢測試劑

台南市衛生局檢驗中心自行配製食品中殺菌劑及工業色素行動檢驗試劑，21日起開放有需要民眾領取，讓民眾自行使用檢驗市售食品，若有疑慮時可再交衛生局進一步詳查。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）農曆年節前是民眾購買應景食品旺季，台南市政府衛生局檢驗中心配製「食品中殺菌劑及工業色素」行動檢驗試劑，有需要的民眾可領取，用來自行檢驗市售食品。

台南市政府衛生局今天宣布，即日起在上班日的上午9時至下午5時，民眾可持證件至衛生局林森辦公室一樓服務處、東興辦公室一樓服務處、及37個區公所領取。行動檢驗試劑共1000份，發完為止。

台南市衛生局指出，檢驗中心自行配製檢驗試劑，可測得食品中殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）。民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察顏色變化，就可推估食品是否被違法添加。若檢測結果疑似為陽性時，可提供檢體來源給衛生局食品藥物管理科。

台南市衛生局指出，過氧化氫俗稱雙氧水，添加於食品中可殺菌，因此常被不肖業者使用於魚丸、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米，但依法食品中不得殘留。皂黃、二甲基黃、二乙基黃常用於工業染料，由於價格低廉，若使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌。（編輯：吳佳穎）1080121