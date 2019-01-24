義大世界開發案 韓國瑜盼官民企業三贏

春節將至，高雄市長韓國瑜（前右2）24日到前鎮魚市場關心年節民生物資供應情形，並向民眾拜早年。中央社記者程啟峰高雄攝 108年1月24日

（中央社記者程啟峰高雄24日電）高雄義大世界開發案被高市府依超額容積禁止開發多年，業者對市府請求國賠新台幣258億餘元，尚在審理中，高市長韓國瑜今天期盼全案能找出其他路共創市府、企業與市民三贏。

農曆春節將屆，韓國瑜一早分別到前鎮魚市場及鳳山果菜市場關心年節民生物資供應情形，並發放紅包向民眾拜年，他受訪時做以上表示。

高市府民國104年10月撤銷義大世界開發案10件17張使用執照，義聯集團於106年10月、11月兩度向高市府請求國賠，求償新台幣258.77億元，其中超容積撤銷使用執照部分求償約167億元、報開工被駁回部分求償約91億元，全案高雄地方法院仍審理中。

前高雄縣長楊秋興昨晚在臉書PO文建議韓國瑜要就義聯集團向高市府請求國賠義大世界開發案官司；聲請向時任高雄市長的總統府祕書長陳菊、前高市工務局長吳宏謀、現任高雄市祕書長楊明州（亦為前高市工務局長）假扣押財產。

韓國瑜受訪說，以台北大巨蛋案為例，這個官司打下來，業者、台北市府及台北市民都輸，沒人得到好處，他希望未來高市府面對業者提出的國賠等官司，能找出其他的路解決，共創市府、企業與市民三贏，讓市府公權力得到伸張，也能還業者公道，又不影響經濟發展，讓人民可以過好日子。

他又說，過去的恩怨就讓它過去，希望大家攜手向前看，一起為高雄拚經濟，讓人民過好日子。

楊秋興受訪時則說，義大開發案最高行政法院判決義大勝訴，雖然國賠案還沒判，但那應只是判賠多少的問題，市府應該是賠定了，所以他看到電視政論節目「關鍵時刻」討論義大案時，即PO文建議韓國瑜和高市府要有所準備。

而被點名的楊明州表示，這個案子應大家坐下來尋求一個兼顧情理法的解決方案，創造雙贏才是市民之福，不應有過多的政治語言去影響司法判決。

楊明州說，這個案子分很多部分進行訴訟，義聯集團迄今只贏其中一個案子，市府去年也讓他們贏的部分繼續動工，其他市府贏的案子，市府仍依法行事。

高市府工務局指出，義大世界開發案超容積樓地板建築面積3萬4000多坪，市府104年撤銷其使用執照10件17張，同時對超容積的部分工地勒令停工。全案雙方分為10多個案子進行訴訟，有走行政法院，也進行民事訴訟，部分案子已定讞，部分還在審理中。

高雄工務局表示，義聯集團於100年1月及5月針對基地26-5、26-6兩筆約1300坪的住宅建築案申報開工，市府以「不符整體開發計畫」駁回經義聯集團提出行政訴訟，最高行政法院106年7月判決市府敗訴，市府去年底已對這兩筆住宅案解禁，讓業者繼續動工。

高雄工務局強調，市府依最高行政法院判決撤銷義大開發區內超額容積樓地板面積部分使用執照，於法有據。（編輯：吳佳穎）1080124