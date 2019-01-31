這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例
運動

兩男性啦啦隊員參與表演 成超級盃首例

莊佳佳白天辦公晚上訓練 不放棄奧運夢
地方

莊佳佳白天辦公晚上訓練 不放棄奧運夢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

為生病妹妹祈福 台東民眾濕地放生魚類遭罰

最新更新：2019/01/31 15:11
台東縣某縣民日前經人指點，前往卑南溪出海口活水湖後方的潟湖放生魚類，為生病的妹妹祈福，遭台東縣政府開罰新台幣6萬元。中央社記者盧太城台東攝　108年1月31日
台東縣某縣民日前經人指點，前往卑南溪出海口活水湖後方的潟湖放生魚類，為生病的妹妹祈福，遭台東縣政府開罰新台幣6萬元。中央社記者盧太城台東攝　108年1月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣某縣民為幫生病的妹妹祈福，經人指點，在台東縣卑南溪口濕地潟湖放生魚類，遭台東縣政府開罰6萬元。

日前某縣民因妹妹生病，四處求醫，情況未好轉，於是有人指點，必須到卑南溪出海口活水湖後方的潟湖放生魚類祈福，才能改善妹妹狀況。

這名縣民於是帶了許多不同種類的魚到潟湖放生，民眾見狀向警方檢舉，因卑南溪口是國家級重要濕地，案件移送至台東縣政府建設處。

台東縣政府建設處城鄉環境工程科長馬志安表示，卑南溪口濕地為台東海岸型自然濕地，自「濕地保育法」通過後，即指定為國家級重要濕地。民眾任意放生依違反濕地保育法要裁處新台幣6萬元罰鍰，並須接受4小時環境教育課程。

馬志安表示，卑南溪口重要濕地範圍西起台東大橋，東至水深6公尺海域，北抵志航路與吉林路，南臨台東森林公園馬亨亨大道，總面積達911.7公頃，是台東縣境內最大的國家級濕地，生態資源豐富，也是台東縣所擁有最大、最近自然的都市綠地空間，其生態保育被高度重視。（編輯：陳俊碩）1080131

地機族