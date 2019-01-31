為生病妹妹祈福 台東民眾濕地放生魚類遭罰

台東縣某縣民日前經人指點，前往卑南溪出海口活水湖後方的潟湖放生魚類，為生病的妹妹祈福，遭台東縣政府開罰新台幣6萬元。中央社記者盧太城台東攝 108年1月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣某縣民為幫生病的妹妹祈福，經人指點，在台東縣卑南溪口濕地潟湖放生魚類，遭台東縣政府開罰6萬元。

日前某縣民因妹妹生病，四處求醫，情況未好轉，於是有人指點，必須到卑南溪出海口活水湖後方的潟湖放生魚類祈福，才能改善妹妹狀況。

這名縣民於是帶了許多不同種類的魚到潟湖放生，民眾見狀向警方檢舉，因卑南溪口是國家級重要濕地，案件移送至台東縣政府建設處。

台東縣政府建設處城鄉環境工程科長馬志安表示，卑南溪口濕地為台東海岸型自然濕地，自「濕地保育法」通過後，即指定為國家級重要濕地。民眾任意放生依違反濕地保育法要裁處新台幣6萬元罰鍰，並須接受4小時環境教育課程。

馬志安表示，卑南溪口重要濕地範圍西起台東大橋，東至水深6公尺海域，北抵志航路與吉林路，南臨台東森林公園馬亨亨大道，總面積達911.7公頃，是台東縣境內最大的國家級濕地，生態資源豐富，也是台東縣所擁有最大、最近自然的都市綠地空間，其生態保育被高度重視。（編輯：陳俊碩）1080131