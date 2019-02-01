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柯文哲3月訪美 將在華府發表演說

最新更新：2019/02/01 20:01

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長柯文哲3月16日至24日將到訪美國紐約、華盛頓、亞特蘭大與波士頓4城市，北市府副發言人陳冠廷今天表示，此行著重在產僑學界交流，不過，柯文哲在華府將發表演說。

柯文哲訪美大略行程今天出爐，將搭乘3月16日晚間飛機飛往紐約市，17日、18日在紐約市進行市政參訪，19日、20日抵華盛頓，21日在亞特蘭大，22日參訪波士頓，23日凌晨從紐約搭飛機返台，24日清晨抵達桃園機場。

陳冠廷傍晚告訴中央社記者，柯文哲在紐約期間，將舉辦一場座談會，與會者主要為在紐約唸書的留學生，「市長會用輕鬆的方式與大家交流」。

他也表示，柯文哲在華府將發表演說，至於地點，尚未敲定。

陳冠廷說，亞特蘭大與台北市締結姐妹市40週年，主要著重市政參訪，而波士頓為生技醫療產業重鎮，柯文哲22日將出席僑宴，與生技業者交流。

至於詳細訪美行程，陳冠廷說，將在年後確定。

柯文哲1月25日在臉書透過直播表示，赴亞特蘭大是要發展「城市外交」，紐約是因其文化與民族多元，華盛頓為美國政府部門重地，波士頓是生技醫療產業重鎮，所以到訪。（編輯：李亨山）1080201

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