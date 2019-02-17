嘉市小小消防員體驗營 黃敏惠：安全教育從小做起

嘉義市消防局17日舉辦「小小消防員體驗營」，市長黃敏惠（前右4）也特地穿上義勇特搜隊制服到場，與大小朋友合影留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月17日

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市消防局今天舉辦「小小消防員體驗營」活動，市長黃敏惠特地穿上義勇特搜隊制服到場一起體驗闖關活動；她說，消防安全教育要從小做起，特別是將正確觀念向下扎根。

「小小消防員體驗營」現場，只見小小消防員「與繩同行」，賣力攀爬繩子，還有「天降奇兵」，藉由繩索從高處斜降而下，黃敏惠則在一旁加油打氣，接著她也與孩童體驗消防射水，現場歡笑聲不斷。

黃敏惠指出，消防安全教育要從小做起，特別是將正確觀念向下扎根。今天以「寓教於樂」的方式讓孩童快樂學習，尤其從中體驗消防工作的辛苦。

黃敏惠表示，根據救護出勤資料顯示，嘉義市107年到院前心肺功能停止（OHCA）人數有277人，其中急救成功68人，成功拯救OHCA生還率近25%，因此，消防局這次闖關活動特別安排心肺復甦術（CPR）教學，以深入淺出、淺顯易懂方式教導。

嘉義市消防局長蘇耀星指出，任何建築物都有逃生避難點，包含屋頂平台、陽台等處，當火災發生，消防人員還沒到場時，民眾可以利用緩降機，達到自救的效果。

嘉義市消防局表示，根據嘉義市107年度火災資料統計分析，建築物火災有59件，其中獨立住宅35件居首，起火原因以爐火烹調、電器使用不慎為主要因素，因此，呼籲市民爐火烹調時，務必遵守「人離火熄」原則，勿因一時疏忽，造成憾事。（編輯：陳俊碩）1080217