雲林養雞場再傳禽流感 撲殺逾萬隻紅羽土雞

雲林虎尾一家土雞場傳出雞隻異常死亡，22日確診感染H5N2高病原性家禽流行性感冒陽性，23日隨即執行撲殺作業，防止疫情擴散。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月23日

（中央社記者黃國芳雲林縣23日電）雲林縣虎尾鎮一家土雞場傳出雞隻異常死亡，昨天確診為H5N2高病原性家禽流行性感冒陽性，今天執行撲殺作業，數量為1萬6728隻紅羽土雞，以防疫情擴散。

雲林縣政府動植物防疫所今天發布新聞指出，19日接獲虎尾鎮一家土雞場李姓業者通報雞隻異常死亡，便派員至現場採樣並實施移動管制，同時派員至雞場周邊環境進行消毒。

雲林縣防疫所於昨天接獲農委會家畜衛生試驗所傳真，李姓業者土雞場確診為H5N2高病原性家禽流行性感冒陽性，今天執行撲殺作業，撲殺火雞數量為1萬6728隻紅羽土雞，以防疫情擴散。

雲林縣防疫所表示，今年已撲殺5場，累計總撲殺量3萬5596隻。提醒禽場業者應提高警覺，特別是發現飼養的家禽有不明原因大量死亡時，應立即通報防疫單位，防範禽流感疫情擴散。（編輯：方沛清）1080223