追思八田與一 台日代表齊聚烏山頭水庫

嘉南農田水利會8日在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世77週年追思紀念會」，台南市長黃偉哲（前左2）等人向八田與一銅像獻花致意。中央社記者楊思瑞攝 108年5月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）嘉南農田水利會今天在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世77週年追思會」，由八田與一的長孫八田修一等親屬來台致意，台南市長黃偉哲也出席感念這名興建烏山頭水庫的技師。

除了八田與一的親屬與台灣各界代表之外，八田與一的故鄉日本金澤市也組成代表團來台出席。在誦經、家祭、公祭等儀式後，與會者陸續到八田與一銅像前獻花，場面隆重莊嚴。

嘉南農田水利會會長楊明風在追思會致詞時表示，八田與一率領的團隊在1920年開始烏山頭水庫興建工程，到明年將滿100年。烏山頭水庫與嘉南大圳對嘉南平原的發展有重大貢獻，嘉南農田水利會明年會擴大舉辦紀念活動。

黃偉哲致詞時則說，烏山頭水庫與嘉南大圳讓原本一片荒蕪的嘉南平原變成魚米之鄉。如今各界緬懷八田與一，就是所謂的飲水思源、吃水果拜樹頭。對台灣有貢獻的人，不分國籍都值得肯定，明年市府一定配合相關的擴大紀念儀式，讓後代子孫了解先人們是如何努力開拓這片土地。

八田修一致詞時表示，很感謝嘉南農田水利會及台灣的努力，才讓烏山頭水庫和嘉南大圳持續灌溉這麼多年，希望台日雙方友誼長存。（編輯：黃世雅）1080508