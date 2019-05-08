更多編輯台推薦新聞：
吃錯早餐影響鈣吸收 魚肉、大骨湯其實鈣不多
生活

吃錯早餐影響鈣吸收 魚肉、大骨湯其實鈣不多

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

LINE加碼投資台灣30億元 拓展新服務與招募人才
產經

LINE加碼投資台灣30億元 拓展新服務與招募人才

Google I/O大會 7大重點一次看懂
科技

Google I/O大會 7大重點一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

追思八田與一 台日代表齊聚烏山頭水庫

最新更新：2019/05/08 18:06
嘉南農田水利會8日在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世77週年追思紀念會」，台南市長黃偉哲（前左2）等人向八田與一銅像獻花致意。中央社記者楊思瑞攝　108年5月8日
嘉南農田水利會8日在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世77週年追思紀念會」，台南市長黃偉哲（前左2）等人向八田與一銅像獻花致意。中央社記者楊思瑞攝　108年5月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）嘉南農田水利會今天在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世77週年追思會」，由八田與一的長孫八田修一等親屬來台致意，台南市長黃偉哲也出席感念這名興建烏山頭水庫的技師。

除了八田與一的親屬與台灣各界代表之外，八田與一的故鄉日本金澤市也組成代表團來台出席。在誦經、家祭、公祭等儀式後，與會者陸續到八田與一銅像前獻花，場面隆重莊嚴。

嘉南農田水利會會長楊明風在追思會致詞時表示，八田與一率領的團隊在1920年開始烏山頭水庫興建工程，到明年將滿100年。烏山頭水庫與嘉南大圳對嘉南平原的發展有重大貢獻，嘉南農田水利會明年會擴大舉辦紀念活動。

黃偉哲致詞時則說，烏山頭水庫與嘉南大圳讓原本一片荒蕪的嘉南平原變成魚米之鄉。如今各界緬懷八田與一，就是所謂的飲水思源、吃水果拜樹頭。對台灣有貢獻的人，不分國籍都值得肯定，明年市府一定配合相關的擴大紀念儀式，讓後代子孫了解先人們是如何努力開拓這片土地。

八田修一致詞時表示，很感謝嘉南農田水利會及台灣的努力，才讓烏山頭水庫和嘉南大圳持續灌溉這麼多年，希望台日雙方友誼長存。（編輯：黃世雅）1080508

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報