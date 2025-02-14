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台南市仁德區大甲里活動中心 發包11次終落成啟用

2025/2/14 11:44（2/14 12:11 更新）
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台南市仁德區大甲里活動中心14日落成啟用，由市長黃偉哲（前左5）主持，期許活動中心成為地方樂齡活動新據點。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月14日
台南市仁德區大甲里活動中心14日落成啟用，由市長黃偉哲（前左5）主持，期許活動中心成為地方樂齡活動新據點。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）發包11次終動土的台南市仁德區大甲里活動中心今天落成啟用，市長黃偉哲期許成為地方樂齡活動新據點，滿足多元需求。

黃偉哲今天主持仁德區大甲里活動中心落成啟用，也落實1里1活動中心政策，他指出，仁德區大甲里長期缺乏民眾集會及學習公共空間，才擇定閒置公有空地作為新建基地。

仁德區大甲里活動中心工程由內政部前瞻計畫補助新台幣400萬元，市府自籌3371萬3000元，總經費3771萬3000元，期間共發包11次，民國111年9月30日動土，113年7月25日竣工。

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仁德區大甲里活動中心面積500平方公尺，總樓地板面積568平方公尺，1樓將結合社區長者關懷據點，落實在地老化多元照顧服務精神，2樓則設置多功能學習場所，提供民眾研習課程及公共議題討論空間，滿足多元需求。

市府表示，未來將持續充實地方活動中心軟硬體設備，持續興建新活動中心，也強化既有活動中心服務功能，讓各項設施更完善。（編輯：謝雅竹）1140214

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