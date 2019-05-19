點名李文宗涉入大巨蛋案 林洲民PO補充說明

（中央社記者劉建邦台北19日電）前北市都發局長林洲民日前點名北捷董事長李文宗為大巨蛋案護航，政風處認為李文宗無不法圖利。林洲民今天貼出提供給政風處補充說明並說，內容是事實，他不評論別人有無說謊。

台北市長柯文哲明天赴議會專案報告，內容包含大巨蛋、公宅政策與包租代管成效等案。但大巨蛋案爭議卻持續延燒，林洲民日前點名李文宗涉嫌替大巨蛋案護航，民進黨市議員簡舒培、梁文傑4月間質詢時，要政風處介入調查。

政風處調查報告在5月10日出爐，副處長林炤宏15日受訪時說，當時約談包含秘書長張哲揚、李文宗及林洲民等18人，李文宗確實出席3次大巨蛋都審會，都沒發言，頂多與大巨蛋副執行長有互動，在場的人甚至不認識他。

林炤宏表示，林洲民未能提供錄影、錄音等檔案佐證指控，就刑事部分論述證據要求較嚴謹，如大巨蛋還沒興建，很難看出有何不法利益可圖，又如轉售，因未發生，也難判斷，因此李文宗並無不法圖利。

林洲民今天接受中央社記者詢問時，僅簡單回應，政風處在4月15日到他辦公室進行5個半小時訪談，他在19日提補充資料要給政風處，事後詢問過政風處，因屬個人聲明可對外發表。

林洲民說，他提供補充資料都是事實，對於其他人是否有說謊不便評論，且去年11月29日召開90分鐘會議，根本是踐踏文官體制。至於對政風處調查報告的看法，他認為尊重，其餘部分透過臉書說明。

林洲民在臉書貼文提及，去年5月初到12月底，都發局就大巨蛋都市設計審議事宜，從不間斷的被外力以遠雄公司觀點「惡意強行干擾」。

林洲民說，去年11月29日下午在台北市府11樓第一準備室，由李文宗召開討論大巨蛋都市設計審議的會議，與會者近20人，會議時間約90分鐘，過程中，李文宗語帶威脅提到關於對去年都審會決議有意見。他當時則回應，都審為多數決，且去年9月、11月都審會議決議，都發局是無法主動變更。

林洲民最後提及，90分鐘會議，李文宗一再陳述，要更改去年9月20日大巨蛋都審會議決議，且環差審議的5萬9833人不必更改，都審可以7萬人作防災避難電腦模擬。林洲民認為這是遠雄觀點，絕對不是在他任職時都發局的觀點。（編輯：李錫璋）1080519