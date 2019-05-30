議員質疑官員喬蛋放錄音檔 柯文哲批竊聽

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北30日電）台北市議員簡舒培今天在總質詢時，拿出去年11月間在台北市政府11樓討論大巨蛋案的7段錄音檔，質疑有官員要讓大巨蛋案順利過關。市長柯文哲回批，指被竊聽。

台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲與市府部會首長列席備詢。民進黨議員簡舒培質詢時提到，前都市發展局長林洲民質疑北捷董事長李文宗在去年11月、12月召開會議時，涉嫌護航大巨蛋案。

簡舒培說，她日前收到有人提供去年11月29日在北市府11樓第一準備室內討論大巨蛋案的錄音檔，共7段，但總長度約90分，內有李文宗、秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩和林洲民討論大巨蛋案。

簡舒培問，李文宗在府內召開會議討論大巨蛋案，是否有經過柯文哲授權。柯文哲說，當時李文宗是市長室顧問，有些會議會參加，此外，市府內的會議也不是一對一。

柯文哲表示，一場會議若有10幾人參加，但其中1人意見跟其他人的意見不同，這不一定代表是誰對誰錯。

簡舒培拿出會議錄音檔，準備在議場內播放。此時，柯文哲則表示，若要放錄音檔，應該90分鐘都放，不要只播放7段錄音檔，這不公平。

柯文哲聽完第一段錄音檔後表示，高雄市長韓國瑜懷疑被竊聽，北市府才是被竊聽，並動怒提及，北市府今天很明白的被竊聽，並詢問議員是由誰提供。簡舒培說，民眾提供。

簡舒培要求錄音檔內的所有官員上台，並分批播放7個錄音檔，過程中，張哲揚表示，這對官員不太公平。簡說，當她拿到音檔後，有向林洲民查證，確實有這件事。

柯文哲說，若錄音檔總長有90分鐘，請不要只提供7段，且「聽來聽去，表示北市官員有很好傳統，大家可互相溝通、吵架」。

柯文哲表示，聽不出來錄音檔內有那個地方是「喬蛋」，議員竟然有錄音檔和逐字稿，就提供給社會大眾，大巨蛋是歷史共業，北市府就是想辦法解決，若有本事就可拆掉，拆不掉就要面對，「官員只是面對如何解決大巨蛋案」。

劉銘龍在質詢台上表示，是因為沒人要當主席，審查時相關官員是要迴避，只是把這事情說清楚一點，且防災模擬避難人數，是林洲民2017年寫給議會。

簡舒培指出，會把錄音檔等資料送檢調調查。柯文哲回應，「請」。

民進黨議員梁文傑質詢時表示，柯文哲常把公開透明掛在口頭，外界都相信都審會委員會處理大巨蛋案，沒想到在都審會後，遠雄竟找李文宗邀集各局處首長開會，討論能否修正都審會決議。

梁文傑指出，都審會委員如同在做戲，真正的內容是檯面下的錄音帶播放內容。

質詢台上的李文宗說，他在政風處調查報告結論都有提到，內部會議是5個局處首長在溝通，如了解各局處首長的看法，與都審會沒關聯，「我再講一遍，當時是釐清5個數字是怎麼回事」。

至於錄音檔指李文宗、袁秀慧與遠雄會面，要求遠雄提出修正都審決議公文一事。李文宗說，「錄音帶講得很清楚，要叫他們發文過來」，並強調他從未與遠雄代表私下會面，每次見面都是3個人以上的公開場合。

袁秀慧證實有這場會面，她說，當時遠雄來市府拜會，她正要離開，臨時被李文宗叫到11樓。

柯文哲說，大巨蛋若可拆除，他早就拆，「如果拆不掉，就要面對問題，看怎麼解決」，並表示北市府的態度就是內部開會討論，如何解決問題，是一件很正常的事。

柯文哲表示，「我哪有幫他（指遠雄）喬，重點是解決問題」，這件事情不需要影射，討論時是在想要如何解決問題，而錄音檔顯示市府開會最大好處是，開會不會是一言堂，大家都可各自表述意見。（編輯：張銘坤）1080530