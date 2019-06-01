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ELEVEN SPORTS下架 高市府：確保訂戶權益

最新更新：2019/06/01 08:32
壹拾壹體育網1日凌晨零時起停止「ELEVEN SPORTS 1」頻道訊號傳輸，影響新高雄有線電視公司約4萬戶收視訂戶。（圖取自facebook.com/ElevenSportsTaiwan）
壹拾壹體育網1日凌晨零時起停止「ELEVEN SPORTS 1」頻道訊號傳輸，影響新高雄有線電視公司約4萬戶收視訂戶。（圖取自facebook.com/ElevenSportsTaiwan）

（中央社記者陳朝福高雄1日電）壹拾壹體育網1日凌晨零時起停止「ELEVEN SPORTS 1」頻道訊號傳輸，影響新高雄有線電視公司約4萬戶收視訂戶。高市府表示，將依相關法令保障消費者權益。

新高雄有線電視股份有限公司與英商壹拾壹體育網有限公司，因「ELEVEN SPORTS 1」頻道授權費用爭議，壹拾壹公司自1日凌晨零時起自行停止「ELEVEN SPORTS 1」頻道訊號傳輸，影響新高雄有線電視公司約4萬戶收視訂戶。

高雄市政府新聞局表示，斷訊期間，中華職棒球迷可透過「LINE TODAY」觀看所有職棒比賽，或透過麥卡貝網路電視線上免費收視球場賽事。

另外，國家通訊傳播委員會已於5月31日緊急召開「確保消費者權益協商」會議，盡力協調雙方勿有任意停播或停送訊號行為，有損及消費者權益，通傳會及高雄市新聞局將依有線電視廣播法及其他相關法令處理，以保障消費者權益。（編輯：孫承武）1080601

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