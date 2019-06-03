韓國瑜花蓮造勢 國民黨議員：將號召5萬人

（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮市東大門夜市天橋下今天凌晨發生火警。中國國民黨雙北市多名議員表示，不影響高雄市長韓國瑜8日在夜市旁舉辦「決戰2020贏回台灣」造勢活動，將號召全台5萬人參與。

國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀及新北市議員唐慧琳上午共同舉行「公布6月8日花蓮挺韓大會師活動流程」記者會。

根據記者會資料顯示，韓國瑜前進東台灣8日造勢活動將在花蓮市六期重劃區（東大門）舉辦，預計當天上午11時進行彩排；下午1時各團體進場；下午5時韓國瑜將在150位旗手開道陪同下進場和致詞；下午5時45分大合唱後結束活動。

由於花蓮東大門夜市今天凌晨發生火警，燒毀近42個攤位，引發民眾議論。王鴻薇表示，這場大火不會影響8日造勢活動舉行，且花蓮縣政府也會盡快協助受災攤商處理相關事宜，以及盡快整理好場地。

王鴻薇指出，8日活動將有很多神秘嘉賓出席，但暫不對外公布名單；另感謝美麗島電子報董事長吳子嘉無下限抹黑造謠，才激出1日凱道活動有如此多人站出來力挺韓國瑜。

戴錫欽則說，不願對東大門大火做過多聯想，但呼籲所有想中傷、惡意抹黑或扭曲者要適可而止，並請所有海內外支持韓國瑜的人於8日著紅衣一起齊聚花蓮，為台灣加油。

此外，戴錫欽也提到，許多人迄今仍關切1日凱道集會人數，由於以往台北市警察局都會針對大型聚會活動對外說明估算人數，但今天收到市警局回覆說架設指揮所後就決定不統計這次人數，且不知原因和是誰下的指令。

他認為，只有市警局長陳嘉昌和台北市長柯文哲可下此令，但柯文哲應不會無聊到做此小動作，而市警局則應是保持中立和客觀的單位才是，將於今天下午市政總質詢提出質詢。

王欣儀和唐慧琳也對凱道活動人數未統計提出質疑，直指一度傳出警政署統計數字為7.5萬人，而向來負責統計的市警局卻說「不做了」，網路也出現各種「黑韓」言論，質疑假新聞充斥。（編輯：張銘坤）1080603