地下街眼鏡行不得設驗光所 議員要求市府提配套

（中央社記者梁珮綺台北3日電）市議員戴錫欽今天說，驗光人員法通過後，有執照的驗光師只能在驗光所執業，不過，台北市許多地下街的眼鏡行不得設立驗光所，因土地分區不符用途，只能請無照人員幫民眾驗光。

台北市議會下午進行市政總質詢，台北市長柯文哲率領各局處首長列席備詢，國民黨市議員戴錫欽質詢時指出，民國105年驗光人員法上路後，要求有執照的驗光師只能在驗光所執業，而在法令上路前開設的眼鏡行，則有10年輔導期。

他說，昔日眼鏡行只要取得「JZ99060驗光配鏡服務業」後，就可從事驗光配鏡服務，但在驗光人員法上路後開設的眼鏡行，需要設驗光所並符合土地使用分區。

戴錫欽表示，驗光所在台北市土地使用分區管制規定內屬於醫療保健服務業，而鐘錶行、眼鏡行卻屬於一般零售業，他指出，台北市多處地下街土地使用分區為道路用地或交通用地，道路用地得以作為商場或商店街使用，包括日常用品零售業、一般零售業等。

戴錫欽說，如東區地下街某眼鏡行擬申請設立驗光所，被台北市衛生局以「非商場或商店街使用範疇」為由拒絕，

他表示，這代表眼鏡行若在105年驗光人員法通過前設立，就可聘請無照的驗光師幫民眾驗光，雖有罰則，但有10年輔導期；若是105年後設立的眼鏡行，就完全無法設立驗光所，有證照的驗光師也無法工作。

戴錫欽認為，中央法令規定設立驗光所保障民眾權益，但受限於台北市土地使用分區管制條例過於老舊，要求市府應跨局處研議，並在不違反中央法令並兼顧民眾權益下，提出解套方案。

柯文哲說，土地分區使用管制確實是個大問題，必須解決。（編輯：張銘坤）1080603