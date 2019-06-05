基隆立委藍軍宋瑋莉勝出 挑戰綠營戰將

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）國民黨基隆市立法委員初選有4人參選，市黨部今天公布民調結果，前議長、現任市議員宋瑋莉以平均支持率32.125%勝出；很有可能對上綠營戰將、有意尋求連任的蔡適應。

民進黨基隆立委提名作業，民進黨基隆市黨部主委張錦煌表示，由於上次選舉基隆區域立委民進黨得票未達42.5%，依黨章規定列為艱困選區，中央黨部預計19日啟動徵召作業。

外界預料將由現任立委蔡適應代表民進黨參選。蔡適應向中央社記者表示，過去3年任內獲公民監督國會聯盟連續6個會期評鑑為優秀立委，也是有史以來為基隆爭取最多預算的立委，相信這些市民都看在眼裡，會繼續支持讓基隆改變、問政認真且有內涵的立法委員。

國民黨基隆市立委初選有基隆市黨部主委黃希賢、前市議員韓良圻、市議員藍敏煌和宋瑋莉4人參選，經採全民調方式初選，選用全國公信力、典通和艾普羅3間民調公司，全民調期程為6月2、3、4日。

市黨部代理主委鄭鐳上午在市黨部公布民調結果，宋瑋莉以平均支持率32.125%排序第1勝出，將於下午5時30分召開委員會議，待委員確認後呈報黨中央，由中常會開會討論後正式公布提名人選。

宋瑋莉表示，初選期間所有參選人理性不口出惡言，在良性競爭下展現基隆人的風度與典範，沒有「網內互打」顯示國民黨的高度，更感謝鄉親的支持與體諒。

她說，初選已結束，未來將會是場硬仗，但有信心，只要國民黨團結，明年一定能替國民黨拿下立委席次，未來也一定不負眾望，帶著基隆透明力量，朝前進國會擴大服務邁進。(編輯:孫承武)1080605