陸船越界拖捕 澎湖通報福建專案處理

（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣長賴峰偉今天在一項座談會中表示，已與福建省取得共識，將建立聯絡窗口，一旦發現大陸漁船入侵澎湖海域，由澎湖提供船籍資料，轉請福建省專案處理。

賴峰偉說，海洋是澎湖的母親，用毒電炸、三層網、潛水器搭配魚槍打魚等不法的漁業行為，如同手刃母親，也自斷子孫生路，等於是海洋的浩劫，為永續海洋生態，縣府公布「海洋活化12箭」，從內海污染源管制到漁業秩序維護、海洋資源復育，多管齊下，希望漁業年產值能恢復20年前47億元的榮景。

賴峰偉今天同時感謝澎湖海巡等單位全力配合縣府海洋保育政策，期盼能更落實溝通機制，齊力捍衛海洋命脈，促進漁業產值。

海巡署金馬澎分署長廖德成表示，海巡署配合中央及地方全力依法執行海上治安，107年迄今，澎湖海巡共查扣帶案大陸漁船有30艘，裁罰高達新台幣3525萬元，績效有目共睹。

海巡署金馬澎分署舉行澎湖地區海洋保育及執法座談會，今天下午在澎湖海巡隊舉行，由廖德成主持，澎湖地區各漁政和漁船等代表近100人與會，縣長賴峰偉也與會，感謝海巡在海上執勤的辛勞。（編輯：陳俊碩）1080618