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高市衛生局：金獅湖提高水位無關日本腦炎疫情

最新更新：2019/06/23 20:03
為防登革熱疫情繼續擴大，高雄市長韓國瑜21日表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖（圖）水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。（中央社檔案照片）
為防登革熱疫情繼續擴大，高雄市長韓國瑜21日表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖（圖）水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄23日電）高市府祭出提高金獅湖水位滅蚊新招，昆蟲專家吳加雄卻在臉書發文質疑提高湖水水位養蚊反而會加劇日本腦炎疫情，高市衛生局今天反駁說，金獅湖提高水位無關日本腦炎疫情。

昆蟲專家吳加雄臉書指出，「高雄這個月就有婦女因日本腦炎死亡案例，主要傳播日本腦炎的病媒蚊三斑家蚊就喜歡在大型水體產卵，如果依韓市長所言，將金獅湖水位拉高，但水質沒管理好的情況下，反而會增加三斑家蚊數量，加重日本腦炎的疫情」。

高市衛生局副局長林盟喬表示，金獅湖雖有三斑家蚊，水位增高也會吸引三斑家蚊產卵，但日本腦炎傳播途徑與登革熱不同，病媒蚊需先叮咬活體豬作為增幅環，帶原豬隻經病媒蚊叮咬後再叮人體才會染日本腦炎上身；金獅湖附近無豬舍，即便有三斑家蚊也不致傳染日本腦炎。

他又說，金獅湖是個開放生態，湖裡的魚原本就會食用孑孓，不需特別去養食蚊魚，為能降低登革熱病媒蚊密度，市府結合各種不同策略調配運用，不單只使用一種方法來控制有害生物族群量；引進生物防治工法由水利局把金獅湖水位拉高，利用金獅湖生態吸引病媒蚊前來產卵，再讓湖中魚類將幼蟲捕食，達到誘殺效果。

對金獅湖提高水位防治登革熱，林盟喬感謝這幾天媒體及各專家關心及提供意見，各有不同看法，市府內部也有許多專家學者，提高金獅湖水位滅蚊法是市府採納民眾提議，內部各局處集思廣益的結果，再呈報市長韓國瑜批示，不是韓國瑜個人的突發奇想。

高市今年日本腦炎病例今年累計4例，其中1例死亡。（編輯：陳俊碩）1080623

日本腦炎小百科
  • 傳播方式：日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，人不會直接傳染給人。台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。
  • 潛伏期：通常為5至15天。
    發病症狀：感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是急性腦炎。
  • 預防方法：
    一、依時程接種疫苗。
    二、預防病媒蚊叮咬
    （一）於流行期作好自我保護措施，可穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。
    （二）建議安裝紗門及紗窗，及使用蚊帳。
    （三）避免於黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。
  • 資料來源：疾管署
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