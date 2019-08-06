迎情人節與父親節 桃機首辦跨夜音樂會

在七夕情人節及父親節前夕，桃園機場6日特別舉辦Live Band音樂會，吸引不少旅客駐足，透過經典情歌及浪漫樂曲歡度佳節。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年8月6日

（中央社記者邱俊欽桃園機場6日電）在七夕情人節及父親節前夕，桃園機場今天舉辦音樂會，吸引不少國內外旅客駐足。另外，桃機今年也首度舉辦跨夜音樂會，讓搭乘紅眼班機的旅客，感受深夜機場浪漫。

桃園國際機場今天與8日將在桃園機場第一航廈入、出境大廳，舉辦3場「甜蜜桃機、歌聲傳情」Live Band音樂會，希望讓旅客能在情人節、父親節時，在機場留下滿滿回憶，也提醒旅客別忘了跟爸爸說聲父親節快樂。

桃園機場公司總經理林祥生與愛神邱比特人偶，下午特別發送旅客應景的玫瑰花與巧克力，並且在浪漫悠揚歌聲下，讓旅客感受到七夕甜蜜氛圍。

林祥生表示，桃機搭乘紅眼班機入出國的旅客激增，今年也首次在跨夜凌晨舉辦音樂會活動，希望提供搭乘紅眼航班旅客也能感受深夜音樂會的浪漫。

機場公司表示，這次也安排網路、現場點歌與網路直播方式，讓旅客及網友們可以向另一半及父親傳達心中的愛與感謝，分享桃園機場的專屬甜蜜。（編輯：李錫璋）1080806