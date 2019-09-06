澎湖年度運動賽事 63屆縣運會登場

（中央社澎湖縣6日電）澎湖縣第63屆全縣運動會今晚在縣立體育場開幕，這是澎湖年度最大的運動賽事，會場有3分鐘的花火施放。今年田徑與游泳場上，破紀錄的選手，還有寫有GR的「熊翱寶寶」帶回家。

澎湖縣政府教育處今年特別為田徑、游泳兩項賽事設計「破紀錄寶寶--熊翱」，熊翱穿一身紅色帽T，上面有破紀錄GR字樣，衣服背面繡有Best of best菁英中的菁英，希望選手能將破紀錄寶寶「熊翱」全部帶回家。

教育處表示，縣運是澎湖年度最大的運動賽事，包括有帆船、木球以及國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滾球、跆拳道、田徑等共12項賽事，今天還配合國民體育日，推出機關、勞工與社區等趣味競賽，總共有60餘隊、3141人參賽。

開幕典禮下午5時40分起，由縣立青少年交響樂團為開幕典禮拉開序幕，外垵國小競技龍展現「龍騰縣運昌，龍舞國威揚」氣勢，接著表揚18名體育有功人員，以及馬公國小「沙冰魚風暴」舞蹈演出、馬公國中「璀璨國樂」、澎防部別具風格的鎮疆戰鼓，接著馬公國中千人大會操，最讓人驚艷的是競技啦啦隊表演，在點燃聖火時有3分鐘的環場煙火，期許大會成功。

全縣運動會與機關、社區、勞工等趣味競賽，今晚開幕後在各體育場館一直進行至8日結束，各項運動優秀選手，將選拔澎湖參加全國運動會的選手。(編輯:孫承武) 1080906