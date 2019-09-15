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韓家軍雲林菜農林佳新 表態參選中市立委

最新更新：2019/09/15 19:13

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨遲未推出參選人，號稱韓家軍的雲林縣菜農林佳新今天透過臉書發布已向黨部表態參選，靜待高層決定。

台中市立委第一選區民進黨早已提名現任立法院副院長蔡其昌代表參選，而國民黨至今仍未確定提名人選，先前曾傳出要徵召前立委張顯耀參選，但只聞樓梯響，如今則有林佳新在臉書發布台中第一選區「大安溪以南第一戰」。

林佳新表示，謝謝台中海線基層朋友勸進，感謝鎮瀾宮董事長顏清標的鼓勵，昨天在梧棲浩天宮媽祖婆面前，他已經明確向國民黨台中市黨部主委顏文正表達，肯戰、敢戰、能戰，也願戰的決心，一切以平常心靜待高層決定。

對此，顏文正指出，只知道林佳新有意參選，戶籍已遷到台中市海線，近日會找林佳新談談，進一步接觸了解。

蔡其昌辦公室發言人蔡克斯則回應表示，針對國民黨內任何空降人選並無評論，但一變再變，甚至最後一刻才遷籍空降的行為，對海線鄉親是極度不尊重，相信鄉親自有公評。蔡其昌會持續一步一腳印，繼續爭取地方建設，造福地方，爭取鄉親最大支持。（編輯：謝雅竹）1080915

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