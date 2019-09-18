竹縣道路標誌桿倒塌 轎車險遭殃

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣台1線道路標誌桿今天倒塌，當時路過的一輛黑色轎車，車尾剛過標誌桿，標誌桿隨即倒塌，轎車險些遭殃。竹北警分局表示，已移除標誌桿，恢復通車，所幸沒有人受傷。

竹北警分局竹北派出所長傅紹奕今天表示，新竹縣台1線道路標誌桿今天中午約11時40分傳出倒塌，民眾向警方通報，警員到場查看發現，道路標誌桿基座斷裂，橫躺道路並占據車道，立即協助車道改流，也指揮交通。

傅紹奕說，當時路過的一輛黑色轎車，車尾才剛過號誌桿就應聲倒塌，險些遭殃很驚險，另外一輛貨車反應快緊急煞車，所幸都沒有被波及。

新竹縣政府交通旅遊處副處長戴志君表示，工務段人員到場初步勘查，傾倒標誌桿疑為空心桿，基座有出現些微鏽蝕，初步判定，可能因最近風較大，標誌桿因而斷裂倒塌。

戴志君說，感謝警方從事故發生後，在現場協助指揮交通，以利工務段人員在此處施工，已施工完畢，道路恢復車輛通行。（編輯：李錫璋）1080918