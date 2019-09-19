賽德克巴萊拍攝點遊客遭襲 警緝凶逮獼猴

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣南庄鄉知名景點「神仙谷」是電影「賽德克巴萊」拍攝場景之一，近來有遊客遭獼猴抓傷，警方會同縣府農業處尋訪，抓到1隻獼猴，將擇地野放，並設立警告標語。

有民眾日前在社群網站發文指出，南庄鄉神仙谷有獼猴出沒，自己更遭攻擊抓傷，po文內容引起網友關注；苗栗縣頭份警分局今天表示，經通報縣府農業處自然生態保育科人員，昨天共同前往神仙谷尋訪，發現果然有隻獼猴亂竄。

警方表示，為避免再有遊客遭獼猴攻擊，農業處自然生態保育科人員先以麻醉槍抓捕獼猴並帶回，後續將擇合適地點野放。

南庄「神仙谷」風景壯闊秀麗，曾被電影「賽德克巴萊」劇組相中取景而爆紅，吸引許多遊客上山尋訪。縣府農業處自然生態保育科科長張葦表示，這次彌猴抓傷遊客應屬脫序個案，將進一步勘查附近環境，了解招來獼猴原因，並將於現場設置警告標語，呼籲遊客千萬不要隨意餵食。

張葦說，許多獼猴習慣被人類餵食後，就會跟隨著遊客足跡逐步遷徙，希望可獲得更多食物，但也可能為地方帶來猴害，因此遊客若發現獼猴，務必保持距離，不要主動接觸、餵食野生獼猴。（編輯：卞金峰）1080919