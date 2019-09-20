海巡海大策略聯盟 提供在職進修管道

（中央社馬祖20日電）海巡署金馬澎分署今年與海洋大學簽署策略聯盟意向書，未來雙方將積極推展創新合作模式，並推動學術與實務交流合作；分署長廖德成也應邀海大馬祖校區揭牌暨開學典禮觀禮。

海大在海洋相關領域方面有成，除可提供駐島同仁在職進修管道，使同仁在辛勞戍守之餘能兼顧學業，並將所學活用於工作，海大馬祖校區正式成立，分署鼓勵同仁踴躍報名向學。

馬祖第一○岸巡隊表示，海大馬祖校區設置，除提供同仁在職進修平台，提升所屬專業職能，也能藉學術交流吸引更多有志青年加入海巡行列，同時歡迎海大畢業生也能選擇在馬祖海巡單位服務，充分發揮在地服務精神，提升就業機會，創造雙贏局面。（編輯：張銘坤）1080920