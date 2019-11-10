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新竹市潛水員海底撈團隊 年除200公斤海底垃圾

最新更新：2019/11/10 16:21
新竹市環保局去年6月起邀請在地15名潛水員組成「海底撈」團隊，於每年4、5月起海象穩定期間，在南寮沿海一帶深入海底清除垃圾，統計至108年10月，共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年11月10日
新竹市環保局去年6月起邀請在地15名潛水員組成「海底撈」團隊，於每年4、5月起海象穩定期間，在南寮沿海一帶深入海底清除垃圾，統計至108年10月，共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年11月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市環保局去年6月起邀請在地15名潛水員組成「海底撈」團隊，定期於南寮沿海一帶深入海底清除垃圾，統計至今年10月，已清200公斤海底垃圾。

新竹市環保局今天發布新聞稿表示，海底撈巡守隊成立於去年6月，現有15位隊員，由資深潛水員和潛水教練、助教組成，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作，直到10月左右東北季風開始，才會停止水下清理工作。

新竹市長林智堅於新聞稿中指出，為展現維護海洋環境的決心，去年邀集熱血的潛水員成立海底撈巡守隊，至今年10月止，共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤，還曾於海底發現廢棄摩托車、合力撈除。

新竹市環保局長江盛任於新聞稿中表示，每位隊員必須全副武裝下海，身著潛水裝，背負氧氣瓶，攜帶潛水手電筒及潛水刀，潛入新竹市海域勘查，持刀用力割除海底覆網，同時清除瓶罐類等垃圾，再裝進環保網袋，由漁船運回，還給海洋原本的湛藍潔淨世界。

投入海底垃圾清除工作已4年的海底撈巡守隊長陳爵表示，他父親在新竹經營潛水中心已逾30年，早年即支援河川或海洋的打撈作業，他因家庭環境耳濡目染，國小3年級就會潛水，原本從事土木相關工作，6年前返鄉接手家業。

因為潛水而熱愛海洋，陳爵感嘆近年來已看不到絢麗深藍的海底世界，反倒被廢棄漁網、瓶罐類垃圾取而代之，有些容器甚至變成小魚的棲身處，破壞生態之舉令他難過，因此投入海底垃圾清除工作，即使進行「海底撈」作業時，偶有被漁網纏繞的風險，仍願為珍愛的海洋環境盡一己之力。（編輯：方沛清）1081110

新竹市海底撈巡守隊成立於去年6月，現有15名隊員，由資深潛水員和潛水教練、助教組成，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年11月10日
新竹市海底撈巡守隊成立於去年6月，現有15名隊員，由資深潛水員和潛水教練、助教組成，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年11月10日
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