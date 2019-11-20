苗縣設置犬貓動物焚化爐 火化長眠安排如同親人

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣生態保育教育中心設置「犬貓動物焚化爐」今天完工揭牌，配合樹葬區、追思亭等設施，提供毛孩等家中寵物專屬火化長眠場所，如同親人友善對待送牠們最後一程。

苗栗縣政府為落實動物保育與妥善照護環境，配合中央施行犬貓收容所零撲殺政策，爭取農委會補助新台幣9736萬元，在銅鑼鄉芎蕉灣段分4期興建生態保育教育中心，是苗縣首座動物保護、收容及參觀場所。

前3期工程包括新建猛禽、貓科等野生動物收容舍、收容220隻犬舍、80隻貓舍、簡易隔離區、生命教育多媒體視聽室、寵物運動公園等設施，並成立石虎環境教育推廣辦公室，辦理石虎保育工作；第4期則設置犬貓動物焚化爐、殯葬設施及追思亭設備，今天由苗栗縣長徐耀昌、銅鑼鄉長李瑞廷、苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義及多名議員共同揭牌啟用。

張俊義指出，犬貓動物焚化爐建物面積171.9平方公尺，焚化爐設備一次可焚化40公斤寵物遺體，焚化後骨灰可選擇在園區內樹葬及灑葬，提供寵物火化、安眠場所，讓寵物從出生到往生，能有一系列妥善關懷照護。

徐耀昌表示，對於許多飼主而言，寵物如同親人，牠們往生後也該有相應的措施表達對生命的尊重，犬貓動物焚化設備的啟用，讓寵物後事處理更圓滿完善，相信也讓飼主心靈獲得慰藉。

張俊義說，犬貓寵物焚化爐預計109年開始營運，收費標準可洽詢苗栗縣動防所動物收容課，未來苗栗縣生態保育教育中心將朝向圍牆綠美化及開放更多遊憩空間，並建置犬貓寵物火化骨灰存放區，讓人與動物相處的環境更友善，並規劃繼續爭取中央補助，建置犬貓寵物納骨塔。（編輯：李錫璋）1081120