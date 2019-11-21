內湖好市多黑色購物節將至 警加強交通疏導

（中央社記者黃麗芸台北21日電）為因應北市內湖區好市多舉辦「黑色購物節」活動的大量購物人、車潮，北市警方自11月25日起至12月1日止將規劃交通疏導措施，範圍包括舊宗路1段、民權東路6段和民善街等。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，轄內美式量販店好市多將於11月25日至12月1日舉行「黑色購物節」活動，為因應大量購物人、車潮，將規劃相關交通疏導措施。

內湖分局指出，加強交通疏導範圍包括舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖三路，管制時間為活動期間的每天上午8時至晚間10時。

另，周邊道路加強交通疏導地點則有，舊宗路1段與民權東路6段口；舊宗路1段268號好市多停車場入口及正大門前；舊宗路1段與新湖三路口；新湖三路與民善街口；民善街沿線；民善街與民權東路6段口。

內湖分局呼籲，民眾在活動期間前往購物請儘量搭乘大眾運輸工具，並依賣場工作人員引導依序進入，不得有於公設人行道排隊入店購物的情形；另，車輛駕駛人請遵行疏導、管制，同時將增派警力加強上述周邊道路交通疏導及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為。（編輯：李亨山）1081121