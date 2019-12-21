基隆立委選戰衝刺 藍綠動員造勢

爭取連任的民進黨籍基隆市立委蔡適應（前右）21日在安樂區成立後援會，市長林右昌（前右2）到場支持，呼籲選民將選票投給最會爭取預算的蔡適應。（蔡適應競選總部提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年12月21日

（中央社記者沈如峰基隆21日電）爭取連任的基隆市民進黨籍立法委員蔡適應今天在安樂區成立後援會，市長林右昌站台助選。國民黨立委參選人宋瑋莉今晚則在前總統馬英九陪同下，在廟口夜市拜票，尋求選民支持。

選戰進入最後衝刺，各地藍綠總動員。蔡適應上午在安樂區成立總統蔡英文、蔡適應聯合後援會，林右昌前往站台。

林右昌呼籲，希望選民與首投族可以將選票集中，投給最挺基隆市的蔡總統、最會爭取預算的蔡適應，政黨票投民主進步黨，讓基隆的進步方程式繼續下去。

蔡適應表示，他過去3年多來為基隆爭取超過新台幣200億元的建設經費，也因基隆人的堅持及支持，他才有機會為市民喉舌。希望在選舉最後關鍵時刻，市民支持他連任，讓基隆市更好。

基隆市藍營方面，宋瑋莉晚間在馬英九陪同下，前往基隆廟口夜市拜票，受不少選民歡迎。

馬英九表示，宋瑋莉深耕基隆，希望她可代表基隆進入國會，為市民爭取權益與建設，讓基隆發展更好。

宋瑋莉說，感謝馬英九特別到基隆提攜她，未來當選進入國會後會努力讓基隆更好。（編輯：張芷瑄）1081221

國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉（前中）21日在前總統馬英九（前右）等人陪同下，到當地廟口夜市掃街拜票，尋求選民支持。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年12月21日