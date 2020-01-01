元旦升旗 韓國瑜盼新年高雄更棒更美

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜（前左起）和高雄市副市長葉匡時、李四川等市府團隊，1日參加在文化中心舉辦的元旦升旗典禮。中央社記者陳朝福攝 109年1月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）迎接2020新年，高雄市議會與高雄市政府合辦元旦升旗典禮，高雄市長也是國民黨總統候選人韓國瑜與大批民眾齊唱國歌，並期盼高雄更棒、更美，請大家一起打造耀眼高雄，光榮台灣。

高雄市元旦升旗典禮在文化中心圓形廣場舉行，以「躍動城市、高雄起飛」為主題，典禮先由中華藝校學生「旗鼓舞」開場，展現年輕學子的熱情活力，隨後在海軍陸戰隊樂儀隊激昂的軍樂聲中，進行分列式及空中拋接槍演出，讓民眾看得驚嘆不已，再由星光合唱團及新移民、客家、原住民等代表一起領唱國歌。

韓國瑜致詞前先帶領民眾高唱將「生日快樂」歌更改歌詞的祝中華民國新年快樂歌，由於司儀於典禮前多次提醒勿有選舉言語，韓國瑜特別以「面臨最艱困狀態及緊急衝刺」來介紹多名黨籍立委候選人，「希望大家不要想太多」。

韓國瑜致詞時表示，2019年真是辛苦的一年，2300萬同胞用代表字「亂」來代表心聲，表達心中多少的感慨跟無奈。2019年這班列車離我們遠去，不管心情如何憂傷和難受，把不愉快拋到九霄雲外。

韓國瑜表示，2020年我們來迎接另外一個字「爽」，聽起來「俗擱有力」，代表我們的心情，不一定要那麼地文雅，但可表達2300萬人的心聲，以及表達280萬市民的心聲。人民要得不多，只是要安居樂業，這是肩膀上的責任。

韓國瑜也感謝市民於2018年勇敢投下一票，「誕生了一個讓大家好奇的市長」與一群優秀的議員，讓很多人都來高雄，希望市民把握這百年來難得一見的發展機會，把自己份內的工作繼續做好，讓來高雄的好友會喜歡並愛上這個城市。期盼高雄市更棒、更美、更吸引人。

活動結束後，市府循往年發放5000張精心設計一卡通 （每張卡內含儲值金新台幣25元），鼓勵市民搭乘大眾運輸交通工具。今年一卡通正面以國旗為設計元素，結合城市重要建設，背面則以109年白金鼠年為設計理念「鼠碩年豐」，象徵109年各行各業收穫滿滿。

韓國瑜在跨年晚會致詞指出，將告別2019年，盼大家將煩惱、憂愁、不快樂拋到九霄雲外，用熱情迎接2020年充滿希望、光明、快樂的列車。後來他接受聯訪指出，2019年台灣人民用「亂」字表達心情，盼大家新年有新希望，從陰霾走向光明希望與快樂。

有媒體報導韓國瑜跨年致詞時，台下有人比「倒讚」的手勢。今天韓國瑜出席元旦升旗，媒體要採訪他時，因要趕行程轉往台南參加在台南公園舉辦的元旦升旗典禮，他未做回應。（編輯：陳俊碩）1090101