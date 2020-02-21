武漢肺炎疫情影響 澎中小學運會從簡

（中央社澎湖縣21日電）澎湖中小學聯合運動會今天起在縣立體育場一連舉行3天，因應武漢肺炎來勢洶洶，今年賽事從簡，僅進行選手競賽，其餘開幕、閉幕和千人大會操等表演全數取消。

澎湖縣政府教育處表示，中小學聯合運動會往年都在開學後舉行，今年受武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，開學延後至25日，不過中小學聯運按既定期程今天如期舉行。

由於疫情來勢洶洶，教育處決定，賽事活動不舉行開幕、閉幕典禮，同時顧及學生群聚風險，也取消國小5校健康操演出及學校創意進場表演，一切以選手安全參賽為前提、防疫優先。

今年中小學聯運會，包括縣內高中、國中、國小等53校、計1114名選手及隊職員角逐101項次賽程，每名參賽選手賽前要檢測體溫狀況、加強手部衛生。

教育處體育保健科表示，連續3日賽程中，針對防疫在檢錄處設體溫檢測站，選手參賽前會先測量體溫，有發燒現象將至隔離區暫時隔離，再依相關規定處理。上午教育處長蘇啟昌來到檢錄處，關心選手檢錄時測量體溫情形，肯定檢錄組動線規劃完善、清楚，隨後前往運動場為正在比賽的中男400公尺預賽選手加油。（編輯：孫承武）1090221