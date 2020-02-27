北市提升一級開設 柯文哲每天主持疫情會報

（中央社記者梁珮綺台北27日電）武漢肺炎疫情持續升溫，台北市應變中心今天提升為一級開設，由台北市長柯文哲擔任指揮官，明天起，每天上午8時30分至9時主持疫情會報。柯文哲表示，全面抗疫，配合中央一級開設。

武漢肺炎疫情國際防疫情勢嚴峻，台灣出現零星社區感染，行政院長蘇貞昌上午在行政院會中宣布，中央疫情指揮中心提升至一級開設，由衛福部長陳時中擔任指揮官。

台北市政府隨後宣布，今天下午3時起應變中心提升至一級開設，由柯文哲擔任指揮官，現行「武漢肺炎指示事項」，將提升為「每日疫情會報」，以利市府各單位掌握疫情發展。

柯文哲下午至災害應變中心主持工作會議，表示從明天起，每天上午8時30分至9時固定舉行疫情會報，他說，有些問題要認真處理，如台灣有5萬名沒有身分證的外勞，一旦爆發社區感染，這群外勞恐為防疫破口。

他說，台北市近期將協助不願待在家隔離者，因有些民眾居家環境不適合進行隔離或檢疫，目前北市府已徵用旅館，此外，台灣是ICT大國，應可推出口罩自動販賣機。

柯文哲在會議結束後接受媒體聯訪時，表示無論是中央或地方，共同的敵人是武漢肺炎，而他先前所說的「順時中、逆時中」話語，只是開玩笑，只要中央規定，台北市在原則上還是配合辦理，所以當中央一級開設時，北市也照辦。

他也認為，截至目前為止，台灣防疫表現非常好，只有零星病例，但心理層面影響遠大於實質影響，如他昨天到餐廳吃飯，整層樓只有一桌，「我也贊成不要太過恐慌」，如台北燈節照常辦理，只是縮小規模。

面對媒體詢問大甲媽祖遶境延期一事時，柯文哲舉台北燈節為例，認為要避免群聚吃飯及鼓勵參加的人都要戴口罩，不過，大甲媽祖動員人數太多，而且也沒取消，只是延期。（編輯：張銘坤）1090227